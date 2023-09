Apple Watch Ultra: OGGI in super sconto su Amazon ad un prezzo WOW

Apple Watch Ultra è oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 907,00€, spese di spedizione incluse. Il wearable è uno dei migliori smartwatch che vi siano sul mercato ed è perfetto per chi possiede un iPhone di nuova generazione. È un orologio intelligente pensato per gli amanti dello sport, per coloro che hanno una vita dinamica e necessitano di un companion di allenamenti e di un assistente sanitario al top. Questo prodotto è ricco di sensori innovativi e vi permetterà di misurare tantissimi parametri chiave: battito cardiaco, livello di ossigeno nel sangue e non solo. Unitamente a ciò, è un notificatore. In poche parole, cosa aspettate? Fatelo vostro prima che termini la promozione dedicata.

Apple Watch Ultra: lo smartwatch perfetto per chi ha un iPhone

Il wearable di casa Apple presenta un display OLED di ultima generazione con luminosità massima di 2000 nit: si vede benissimo in ogni contesto e dispone anche dell’AOD. Non di meno, ha una cassa in titanio aerospaziale super resistente alle cadute, ai graffi e ai danni accidentali. La dimensione della stessa è di 49 mm ma è compatibile con tutti i cinturini da 42,44 o 45 mm. Inoltre ha tanti tasti innovativi sulla scocca che servono per richiamare azioni rapide al volo.

Come detto, vanta tantissimi sensori sotto la scocca: troviamo quello per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, quello per il controllo del sonno, quello per controllare le eventuali aritmie cardiache e la frequenza del battito, ma non solo. Può tenere traccia dei vostri allenamenti, dei passi fatti durante un giorno, delle calorie bruciate e molto altro ancora.

È un wearable fantastico che noi vi consigliamo su tutta la linea: non lasciatevelo sfuggire all’incredibile prezzo di soli 907,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.