Apple Watch Ultra: OFFERTA SUPER, oggi su Amazon a meno di 900€

Se state cercando uno smartwatch di punta e avete già un iPhone – magari un modello di nuova generazione – vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra che, su Amazon, si porta a casa con un prezzo praticamente irrisorio. Costa solo 899,00€ al posto di 1009,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un risparmio veramente esagerato per un wearable incredibile, dotato di modulo GPS e di un modem Cellular per la connettività stand-alone (anche senza l’ausilio del telefono).

Apple Watch Ultra: lo smartwatch da comprare se hai un iPhone

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e questo è un gran bel vantaggio; ciò significa che non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. La consegna sarà celere e immediata e avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi. Come non citare infatti il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, la garanzia di un anno con Apple valida in tutti gli Apple Store del pianeta e quella di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Insomma, cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca l’offerta dedicata.

Il modello in questione dispone del modulo GPS+Cellular quindi si potrà utilizzare anche senza l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze. Non di meno, è ricco di sensori evoluti. È pensato per gli sportivi professionisti. Ha una cassa in titanio aerospaziale di ultima generazione da 49 mm (compatibile però anche con i cinturini da 42, 44 e 45 mm), presenta uno schermo OLED super luminoso (2000 nit) con risoluzione altissima. Il cinturino in dotazione è quello Alpine Loop verde, ma come spiegato, si può sostituire con facilità. A 899,00€ Apple Watch Ultra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.