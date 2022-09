Apple Watch Ultra: NON smontate questo smartwatch!

Il sito americano di 9to5Mac ha appena eseguito lo smontaggio del nuovo Apple Watch Ultra. Sì, proprio il nuovo gioiello indossabile della mela che costa 1009,00€ ma che, purtroppo, è già Sold Out.

Ovviamente, si tratta di un prodotto rugged molto resistente, pensato per gli sport estremi. Costa molto e deve valerne la pena, se no dovreste guardare altro, come uno sportwatch Garmin o un alro modello di casa Apple. Dal teardown di 9to5Mac, scopriamo che questo gadget è molto difficile da riparare.

Apple Watch Ultra: cosa c’è all’interno?

Siamo molto curiosi di scoprire cosa c’è all’interno di questo prodotto. È sicuramente un device pensato per un target ben preciso di utenti. Capiamoci: se fate una vita abbastanza tranquilla e sedentaria, vi invitiamo a non prendere in considerazione questo wearable, ma vi invitiamo a puntare ad un Watch Series 8, magari in acciaio. Ad ogni modo, tornando al Watch Ultra, il consiglio di 9to5Mac è uno e uno solo: non aprite questo device.

Fra le altre cose, notiamo che questo orologio è completamente diverso dagli altri dell’aziensa. Qui ci sono quattro viti aggiuntive che lo tengono saldo e ben protetto. Sono presenti degli anelli di gomma impermeabili che, se li togliete, rischiate di non riuscire a metterli più al loro posto. Non smontatelo da soli, dunque. Affidatevi sempre a dei professionisti o a degli addetti del settore.

Aprendo il pannello in ceramica notiamo che ci sono nuove misure volte a garantire l’impermeabilità, anellini di gomma e sigillanti inclusi. La struttura interna è elegante e precisa, come da tradizione. Se lo aprite tutto, rischiate di rompere anche la molla interna. Insomma, è davvero pericoloso aprirlo e rischiate di invalidare la garanzia.

In caso di guasto, potete rivolgervi ad un centro autorizzato Apple o ad un Apple Store ufficiale.

