Apple Watch Ultra: MINIMO STORICO per lo smartwatch più incredibile

Se state cercando un nuovo orologio della mela e non avete problemi di budget, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Apple Watch Ultra, un potentissimo wearable dell’azienda di Cupertino che oggi costa pochissimo: solo 899,00€ al posto di 1079,00€. Lo sconto è davvero importante; parliamo dell’11% in meno rispetto al costo di listino e ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna è immediata e ci sono tanti altri vantaggi esclusivi.

In primo luogo riferiamo che vi è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto grazie ad Amazon Prime; in seconda istanza invece, citiamo la doppia garanzia (Apple e Amazon) con assistenza tecnica per ben due anni, via chat o via telefono, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Infine, si può dilazionare il pagamento dell’orologio in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch Ultra: oggi costa solo 899,00€

Questo è il miglior smartwatch dell’azienda di Cupertino; ha un pannello meraviglioso OLED con picco di luminosità di 2000 nits e con una risoluzione incredibile. Vi è anche l’Always On Display e la cassa invece, è da 49 mm ed è realizzata in titanio aerospaziale. Sotto la scocca batte un chip che è semplicemente unico: il device è in grado di monitorare il sonno, il battito cardiaco H24, il livello di ossigeno presente nel sangue e non solo.

È compatibile con i cinturini da 42 o 45 mm, anche se la cassa è più generosa del previsto. Si possono scegliere tanti cinturini di terze parti da Amazon. Segnaliamo che la batteria del wearable dura trentasei ore con una singola carica ma c’è anche la modalità estesa che vi farà durare il dispositivo anche diverse settimane.

Apple Watch Ultra è il miglior smartwatch di Apple; fate presto se siete interessati. Oggi costa solo 899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.