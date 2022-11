Apple Watch Ultra: MINIMO STORICO in occasione del Black Friday (899€)

Attenzione: oggi segnaliamo un minimo storico per il meraviglioso Apple Watch Ultra, il gioiello del colosso di Cupertino. Sì, di listino costerebbe 1009,00€ mentre adesso, grazie agli sconti pazzi del Black Friday, può essere vostro con soli 899,00€. Sì, è il minimo storico per questa ammiraglia da polso avente un display da ben 49 mm. Questo gadget è per molti, ma non per tutti. Il suo costo proibitivo ce lo fa capire bene, ma sono soprattutto le sue declinazioni che ci fanno intuire quale sia il target a cui Apple ha pensato.

Watch Ultra infatti, è lo smartwatch per i professionisti dello sport, per gli sportivi agonistici, per chi ha sempre usato device da polso eccellenti come i Garmin, i Fitbit e i SUUNTO, estremamente votati agli allenamenti. Con questo prodotto Apple dunque, ha segnato un nuovo tassello e ha puntato ad una nuova fetta di utenti. Questo non significa che non lo possa acquistare chiunque, solo che è bene specificare perché costa così tanto mentre ci sono smartwatch (sempre di Apple) che costano molto meno.

Apple Watch Ultra su Amazon: mai visto a questo prezzo

In primo luogo dobbiamo dirvi che si tratta di un notificatore di alto profilo, oltre che un companion di allenamenti e un prezioso alleato di chi fa sport estremi e/o a livello agonistico. Vanta tantissimi sensori al suo interno e c’è anche il modulo Cellular per utilizzarlo anche senza l’ausilio dell’iPhone nelle vicinanze.

Ha una batteria dalla lunga durata che, con la modalità di risparmio più estrema, consente quasi 60 giorni di autonomia con una singola carica. Legge le notifiche, consente di usare Siri, controlla il battito cardiaco e le eventuali aritmie, monitora il sonno, i percorsi sportivi e i progressi sportivi.

Saremo onesti: vi conviene sbrigarvi ad acquistarlo se siete interessati perché a 899,00€ crediamo che possa andare “sold out” da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.