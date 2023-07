Apple Watch Ultra: l'orologio che devi comprare OGGI se hai un iPhone

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget di Apple veramente eccezionale; se siete interessati ad un nuovo smartwatch di punta e avete già un iPhone e magari volete fare un buon investimento per il futuro, il meraviglioso Apple Watch Ultra è ciò che farà sicuramente al caso vostro. Lo pagherete solo 993,46€ al posto di 1009,00€ nella sua iterazione GPS+Cellular e cinturino Ocean Blu. Le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo quindi non dovrete pagare nulla di più per portarvelo a casa. La consegna è celere e immediata e si può dilazionare l’importo in comode rate o con il sistema interno al sito. Non aspettate oltre, quindi. Fatelo vostro oggi stesso; vi cambierà completamente il modo di utilizzare l’orologio.

Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch di Apple

Questo gioiello è un vero e proprio assistente sanitario ma è anche un device che vi aiuterà negli allenamenti. Supporta tantissimi sport ma ha anche una serie di sensori a bordo che servono per misurare il battito cardiaco H24, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, può controllare il livello di ossigeno nel sangue, monitora il vostro sonno, ma non solo. Dispone del modulo GPS e anche del modem Cellular per usare il gadget da polso anche senza l’ausilio di un iPhone connesso. Ha la cassa realizzata in titanio aerospaziale da 49 mm, lo schermo è OLED ed è dotato di luminosità massima di 2000 nit, si vede benissimo in ogni condizione di luce, ma non solo: è veloce, puntuale, reattivo e potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.