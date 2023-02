Apple Watch Ultra: lo smartwatch più incredibile oggi lo pagate solo 929€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa; abbiamo scoperto che Apple Watch Ultra, l’orologio da polso intelligente di Apple, si trova al prezzo speciale di 929,00 € al posto di 1009,00 €. Il dispositivo lo portate a casa con spese di spedizione comprese nel prezzo e questo farà sì che voi non dobbiate tirar fuori un singolo euro in più . La consegna sarà celere e questo vorrà dire che in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito grazie al programma di Amazon Prime entro un mese dall’acquisto e volendo, ma potrete anche dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al portale, oppure con il servizio di Cofidis.

Apple Watch Ultra: potente come nessun altro al mondo

Apple Watch ultra è lo smartwatch più incredibile che vi sia, anche perché dispone di un modulo GPS e di un modem cellulare, così potrete effettuare telefonate, ricevere messaggi e molto altro ancora anche senza l’ausilio dell’iPhone compatibile connesso.

La versione in sconto è quella con cinturino Ocean colore Midnight, ma c’è anche quella con il cinturino arancione allo stesso prezzo. La cassa è realizzata in titanio aerospaziale e questo vuol dire che sarà resistente come non mai, perfetta per le escursioni e le situazioni più difficoltose.

C’è un pratico pulsante programmabile pensato proprio per lanciare attività al volo; inoltre, c’è il GPS di precisione a doppia frequenza, ideale per chi fa trekking o escursionismo. Questo smartwatch è anche un assistente sanitario avanzatissimo, in grado perfino di ricordarvi quando prendere le medicine. Monitora il battito cardiaco tutti i giorni, a tutte le ore, e misura il livello di ossigeno presente nel sangue. Lo schermo è luminoso e si vede benissimo in ogni condizione, anche perché gode di un picco di luminosità pari a 2000 nit.

Infine, c’è un’autonomia eccezionale: 36 ore con una singola carica, che possono diventare molte, molte di più grazie alla modalità estrema. A 929,00 € questo è l’Apple Watch più esclusivo che vi sia.

