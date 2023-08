Apple Watch Ultra: l'ammiraglia da polso più esclusiva che ci sia

Se siete alla ricerca di uno smartwatch iconico, originale, grande, con una cassa generosa e ben risoluta, ricca di tecnologia, e magari siete anche degli sportivi che necessitano di un companion da polso, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Se avete un iPhone poi, questo sarà il miglior acquisto che possiate fare oggi su Amazon. Apple Watch Ultra, il più esclusivo della line-up, costa solo 986,79€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia da polso veramente premium, realizzata con materiali di pregio e con caratteristiche che non si trovano sulla concorrenza.

Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch per chi ha un iPhone

Ovviamente Apple Watch Ultra è un gadget sensazionale, dotato di uno schermo miniLED da oltre 2000 nit di luminosità che si vede benissimo anche in condizioni di luce avversa; ha l’Always On Display, così potrete sempre vedere con un colpo d’occhio l’orario o le informazioni del quadrante. La cassa da 49 mm è realizzata in titanio aerospaziale; leggerezza e resistenza sono le sue caratteristiche principali e c’è una Digital Crown per muoversi all’interno del menù. Non mancano due pulsanti aggiuntivi che si possono personalizzare a proprio piacimento con operazioni di uso comune.

Ha il modulo GPS per tenere traccia dei percorsi durante le camminate, le passeggiate o le corse in montagna, ma non solo. Può controllare tantissimi sport, monitora il battito cardiaco H24 ed è in grado di rilevare le eventuali fibrillazioni atriali. Infine, presenta il modem LTE Cellular per collegare una eSIM per sfruttarlo anche senza l’ausilio di un iPhone nelle vicinanze. In poche parole, questo dispositivo da polso è un vero computer portatile. Costa tanto, è vero, ben 986,79€, ma si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

