Apple Watch Ultra: il top del top, con uno sconto ESAGERATO su Amazon

Se state cercando uno smartwatch di punta e non sapete cosa comprare, e magari avete giù un iPhone di ultima generazione, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra. Attenzione: questo è un wearable destinato agli sportivi, a coloro che ne devono fare un utilizzo intenso sul fronte degli allenamenti e che desiderano quindi tenere sotto controllo tutti i parametri vitali, sanitari e i progressi in ambito fitness. Costa moltissimo, è vero, ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro ad un prezzo semplicemente unico: solo 929,00€ per la versione GPS+Cellular con cinturino Ocean Midnight, morbidissimo e resistente allo stesso tempo. Il gadget viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, quindi godrà di una serie di vantaggi non da poco.

Apple Watch Ultra: non ci sono prodotti come lui

Citiamo in prima istanza, la consegna celere e gratuita: in pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Avrete la possibilità di ritirare il prodotto da uno dei tanti punti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. Se l’importo vi sembra tropo esoso, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, i modi per portarvelo a casa sono tantissimi; approfittatene prima che sia troppo tardi.

Oltre ad essere uno sportwatch, è uno smartwatch di altissimo profilo che gestisce benissimo le notifiche, consente di fare e ricevere telefonate e messaggi anche se non avete l’iPhone nelle vicinanze, ma non solo. Monitora il sonno, il livello di ossigeno presente nel sangue, il battito cardiaco, rileva le eventuali fibrillazioni atriali e non solo. È un companion di allenamenti e permette anche di tenere traccia dei progressi sportivi. A 929,00€ è super interessante, ma siate veloci prima che terminino le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.