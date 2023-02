Apple Watch Ultra: il prezzo continua a scendere su Amazon

Apple Watch Ultra è uno degli smartwatch più belli dell’azienda di Cupertino; è arrivato sul mercato pochissimi mesi fa al prezzo consigliato di 1009,00€, ma è divenuto da subito, nonostante il costo elevato, un prodotto molto richiesto dall’utenza. Adesso, grazie allo sconto folle che vi è su Amazon (pari all’8% sul valore di listino), potete portarvelo a casa a soli 929,00€ con spese di spedizione incluse. Inutile girarci intorno: a questa cifra è semplicemente un prodotto imperdibile.

Apple Watch Ultra: imperdibile a questo prezzo

Acquistandolo da Amazon riceverete poi una serie di vantaggi esclusivi: citiamo la possibilità di effettuare il reso entro un mese dal momento in cui lo comprate, ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con assistenza tecnica dedicata. Il supporto clienti sarà sempre pronto ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, avrete la possibilità di usufruire della garanzia Apple per un anno con possibilità di espandere il tutto mediante AppleCare o AppleCare+.

Apple Watch Ultra è un prodotto meraviglioso: vi segnala chiamate, messaggi e notifiche provenienti dai social network, ma è anche un assistente sanitario eccezionale che vi monitora la qualità del sonno, il livello di ossigeno presente nel sangue, il battito cardiaco H24 e non solo. Pensate che con watchOS 9, il dispositivo vi ricorderà anche quando prendere le medicine.

In più, è uno sportwatch pensato per chi si allena e per chi fa sport estremi. È resistentissimo grazie alla costruzione in titanio aerospaziale, ha un pulsante programmabile, un’autonomia che dura tre giorni con una singola carica e un display con luminosità di picco di 2000 nit che si vede bene in ogni contesto di luce. Approfittate del prezzo di 929,00€ per portarvelo a casa oggi con uno sconto esagerato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.