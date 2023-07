Apple Watch Ultra: il più esclusivo, OGGI ad un prezzo favoloso su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartwatch veramente esclusivo; di fatto, se avete un iPhone, dovreste prendere in considerazione l’idea di acquistare un Apple Watch. Noi però, vogliamo andare oltre e vogliamo proporvi Apple Watch Ultra, il più potente, il più grande, il più costoso della linea. Su Amazon lo trovate in sconto a 980,99 € al posto di 1009,00 €. Capite bene che si tratta di una promozione veramente affascinante per un gadget così incredibile. Le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo e avrete la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un gioco da voi designato. Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito; ciò implica che il prezzo totale del prodotto non graverà troppo sul vostro conto corrente. Inoltre, se siete spesso fuori casa, potreste apprezzare la possibilità di ricevere il gadget presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso.

Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch per chi ha un iPhone

Sempre con Amazon avrete diritto ad altri vantaggi esclusivi; citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore e di godere della garanzia di Apple per un anno.

Apple Watch Ultra è uno smartwatch assurdo, bellissimo, potentissimo, con uno schermo OLED da quasi due pollici con cassa in titanio aerospaziale da 49 mm. È dotato di tantissimi sensori all’avanguardia, è fatto per durare tanto, ha un’ottima autonomia e tanta tecnologia pensata per chi fa sport estremi. Insomma, è il miglior wearable per chi ha un iPhone; non lasciatevelo sfuggire a 980,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. L’offerta potrebbe terminare a breve o peggio, potrebbero finire le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.