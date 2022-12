Apple Watch Ultra: il più bello, ad un prezzo FAVOLOSO (-8% su Amazon)

Se state cercando uno smartwatch davvero completo di casa Apple, allora non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra, un dispositivo che a tutte le carte in regola per essere decretato “uno dei migliori dispositivi da polso di tutto il 2022”. Questo gadget infatti, presenta tutte le ultime tecnologie proprietaria dell’azienda, le medesime features che troviamo negli altri prodotti della gamma e un design rinnovato, con un display che riesce a raggiungere i 2000 nits di luminosità di picco. Fra le altre cose poi, ci sono i pulsanti fisici molto comodi per navigare nel menu del device e per venire personalizzati all’occorrenza. Oggi questo gioiello si porta a casa con soli 929,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del prodotto.

Apple Watch Ultra: perché comprarlo oggi?

Non giriamoci intorno, con un risparmio così elevato (pari all’8% sul prezzo di listino) non si può rimanere indifferenti. L’orologio scende sotto la soglia psicologica dei 1000 € e di parecchio anche. La scocca è da 49 mm ed è realizzata interamente in titanio. Questo garantisce al wearable una resistenza unica, sia ai danni accidentali che alle cadute. Di fatto, questo smartwatch è pensato proprio per chi fa sport estremi, per chi lo deve fare un uso intensivo e non dimentichiamo che è anche uno sportwatch, con un ottimo sistema della gestione degli allenamenti speciali.

Fra le altre cose, Apple Watch ultra è un eccellente assistente sanitario, che mi ricorderà perfino di prendere i medicinali a determinate ore grazie al software di watchOS 9.2. Il cinturino della versione in sconto è quello arancione che vedete in foto, molto comodo al tatto e che non crea alcun fastidio, anche se si stanno facendo sport estremi. E poi, è incredibilmente bello. A 929,00€ è “quello giusto da comprare”, e sappiate che se lo prenderete oggi, arriverà a casa vostra prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.