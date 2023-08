Apple Watch Ultra: il nuovo modello sarà più leggero, a quanto pare

In queste ore apprendiamo nuovi interessantissimi dettagli sul prossimo Apple Watch Ultra; il modello in arrivo a settembre sarà più leggero del precedente. A dirlo, un rumor appena trapelato online sul noto portale asiatico Weibo.

Apple Watch Ultra di seconda generazione: cosa sappiamo ad oggi?

A dirlo, come detto, l’utente “Setsuna Digital” o “Instant Digital”, che dichiara che il nuovo Watch Ultra avrà un peso drasticamente più contenuto del modello del 2022; giusto per completezza, sappiate che il Watch Ultra che abbiamo pesa 61,3 grammi, mentre il Series 8 ne pesa solo 41 mm (nella versione in alluminio). Questo leakster in passato ha spesso condiviso informazioni rivelatesi veritiere sul mondo della mela; pensiamo al debutto degli iPhone 14 e 14 Plus in giallo.

Anche l’analista Ming-Chi Kuo suggerisce che l’orologio di seconda generazione sarà più leggero e avrà parti stampate in 3D; pensiamo alla corona digitale, al pulsante laterale e al pulsante azione. Questi sono gli unici componenti meccanici presenti a bordo del wearbale mentre il resto della scocca in titanio è lavorato a CNC; non sappiamo se con il 3D Apple riuscirà a contenere i costi, ma lo speriamo. I tempi di produzione potrebbero sicuramente migliorare, ad ogni modo.

Ma quando arriverà Apple Watch Ultra di seconda generazione? Secondo i rumor verrà annunciato a settembre insieme ai modelli Series 9; non si sa quali saranno gli aggiornamenti presenti a bordo, staremo a vedere. Ad ogni modo, cosa vi aspettate voi? Vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto di un Watch Ultra oggi su Amazon al prezzo consigliato di 1009,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire. La consegna è celere e immediata e si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Inoltre, avrete accesso a due anni di garanzia con Amazon e ad un anno con il costruttore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.