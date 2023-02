Apple Watch Ultra: il nuovo modello con microLED arriverà nel 2025

Il prossimo modello di Apple Watch Ultra arriverà nel 2025; sembra che il debutto della seconda generazione dello smartwatch più iconico della mela sia stato posticipato di un anno rispetto alla roadmap iniziale.

Sappiamo tutti che l’Apple Watch Ultra è uno degli wearable più incredibili al mondo; parliamo di uno sportwatch rugged che lo rendono un Must nel settore, con tante caratteristiche di pregio come la resistenza all’acqua fino a 100 metri, l’autonomia da 60 ore e molto altro ancora. Presente poi un meraviglio schermo OLED super luminoso, con Always On Display e luminosità di picco di 2000 nit, utile quando si è in scenari complessi dove la luce batte diretta. È resistente alle intemperie e ha una cassa da 49 mm realizzata in titanio aerospaziale.

Sebbene disponga già delle ultime features esistenti sul mercato, si parla già del modello erede che prenderà il posto di quello presentato a settembre 2022. Fra le novità più rilevanti troveremo sicuramente uno schermo microLED. Curioso come ci siano alcuni gadget dell’azienda (iPad e MacBook) che posseggono ancora la tecnologia LCD, mentre altri prodotti stanno migrando verso l’evoluzione dell’OLED.

Apple Watch Ultra: cosa sappiamo del nuovo modello?

Come segnalato anche dal sito di MacRumors, apprendiamo che il passaggio alla tecnologia microLED è stato rinviato al 2025; questo implica che vedremo il modello next-gen non prima di quella data, in netta contraddizione rispetto al passato, quando abbiamo letto che questa seconda generazione sarebbe arrivata nel 2024.

Quali sono i vantaggi del microLED? In primis citiamo la maggior efficienza energetica, l’autonomia superiore e non solo. Inoltre, Apple Watch Ultra 2 potrebbe avere uno schermo ancora più generoso, perfetto per gli sportivi e gli appassionati di attività all’aperto.

While everyone else reported that the MicroLED Apple Watch would launch in 2024, we remained steadfast that it would be 2025, now essentially confirmed by its MicroLED supplier Osram: pic.twitter.com/gI9T6xcKfU — Ross Young (@DSCCRoss) February 7, 2023

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Apple Watch Ultra si trova oggi su Amazon all’incredibile prezzo di 929,00€ con spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.