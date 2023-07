Apple Watch Ultra: il nuovo modello avrà parti stampate in 3D

Stando a quanto afferma il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo, il nuovo Apple Watch Ultra disporrà di inedite parti realizzate con la tecnica della stampa in 3D. Ricordiamo che questa iterazione è prevista per il debutto in autunno, contestualmente al lancio di iPhone 15 e 15 Pro.

Apple Watch Ultra di seconda generazione, la rivoluzione si fa sottile

Secondo i rumor emersi incerte dunque, Apple Watch Ultra di seconda generazione arriverà fra pochissimi mesi (si ipotizza in autunno, precisamente nel mese di settembre). Potrebbe presentare inedite parti costruite con la stampa in 3D. A dirlo, il noto analista e insider di settore Ming-Chi Kuo che, con un post su Medium, ha affermato la suddetta novità. Pare che Apple stia lavorando sodo con la catena di approvvigionamento per adottare la tecnologia di stampa in 3D. Nello specifico, si legge: “alcune delle parti meccaniche in titanio del nuovo ‌Apple Watch Ultra‌ 2H23 saranno realizzate mediante stampa 3D“. Fra questo componenti potremmo trovare anche la Digital Crown che, per la prima volta, potrebbe venir realizzata con la stampa in 3D. Anche il pulsante azione e quello laterale potrebbero subire lo stesso trattamento.

Ma cosa implicherebbe tutto ciò? Semplice: il cambiamento potrebbe migliorare i tempi di produzione per Apple e, allo stesso tempo, potrebbe aiutare la società a ridurre i costi. Nelle notizie correlate, anche Mark Gurman aveva ribadito che Apple avrebbe lanciato un Apple Watch Ultra di seconda generazione nel corso del prossimo keynote autunnale, insieme ai Watch Series 9. Voi cosa ne pensate?

