Apple Watch Ultra: il nuovo modello arriverà nel 2025 e sarà INCREDIBILE

Il prossimo modello di Apple Watch Ultra dovrebbe arrivare non prima del 2025; se qualche tempo fa si parlava di un debutto previsto per il 2024, adesso pare che le cose si siano ulteriormente allungate. Non di meno, lo smartwatch dovrebbe disporre di un pannello microLED.

A riportare questi dati ci ha pensato il leakster Ross Young; l’uomo ha dichiarato che il wearable arriverà nella primavera del 2025, mentre la produzione dei display partirà alla fine del prossimo anno.

Apple Watch Ultra: cosa sappiamo del nuovo modello?

La roadmap ipotizzata da Young è completamente differente da quella di Jeff Pu e che vi abbiamo riportato di recente. Si parlava infatti di un rilascio previsto per l’autunno del 2024, mentre la tempistica dell’analista di DSCC è alquanto discutibile visto che oramai siamo abituati a vedere gli smartwatch di nuova generazione in autunno. D’altronde, perché mai la mela dovrebbe cambiare linea temporale?

Altresì, una buona ipotesi potrebbe essere quella dell’annuncio nel 2024 con commercializzazione prevista per la primavera successiva. Oppure ancora, citiamo una terza opzione: Apple potrebbe lanciare questo dispositivo nel corso dell’autunno del 2025.

Young non ha riportato i dati inerenti questo nuovo modello di Apple Watch Ultra ma ci aspettiamo uno schermo da 2,1 pollici con scocca in titanio, magari con una colorazione nera opaca, oltre che argentata. Ad oggi poi, la tecnologia del microLED è ancora immatura e molto complessa; i fornitori di display stanno ancora lavorando sodo per perfezionarla.

Ma come funziona il microLED? Ci sono LED microscopici che si uniscono fra loro formando pixel con colori più accurati, contrasti più elevati, con un HDR superiore e con una leggibilità migliore anche in ambienti poco ottimali.

