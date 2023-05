Apple Watch Ultra: il migliore della sua categoria, oggi a meno di 900€

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta per il vostro iPhone, oggi vogliamo consigliarvi il potentissimo Apple Watch Ultra, un gadget eccezionale, dotato di una cassa da 49 mm in titanio aerospaziale, con uno schermo super luminoso (picco massimo di 2000 nit), con un chip potente e versatile, con tanti sensori sotto la scocca e con una serie di funzionalità che ve lo faranno amare sin dal primo sguardo. Attenzione, costa molto: 1009,00€ di listino, ma in realtà, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Mica poco, se ci pensate.

Inoltre, grazie al noto portale di e-commerce americano, avrete accesso a moltissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti, la consegna celere e immediata. In pochissimi giorni il dispositivo arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo centesimo in più. Altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere l’occasione esclusiva, ma siate veloci: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Apple Watch Ultra su Amazon a meno di 900€: best buy

Apple Watch Ultra è un notificatore puntuale e veloce, dotato di features di altissimo pregio; è pensato per gli sportivi, ma è super versatile perché diventa anche un gadget elegante per le occasioni mondane o casual per la vita di tutti i giorni. Basta cambiare il cinturino e il gioco è fatto. A proposito, è compatibile con i cinturini da 42, 44, 45 mm.

Consente di misurare il battito cardiaco, il livello di ossigeno presente nel sangue, ma non solo; può monitorare il sonno, gestisce al meglio anche i progressi sportivi (è pensato proprio per chi fa sport a livello agonistico). A 899,00€ è il miglior gadget da polso che si possa comprare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.