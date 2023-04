Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch del mercato, OGGI in super sconto

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget di Apple che è semplicemente eccezionale; ci riferiamo all’Apple Watch Ultra, l’orologio smart più incredibile che vi sia sul mercato. Ovviamente, è compatibile con dispositivi iPhone quindi se non avete un telefono della mela non è consigliabile l’acquisto. Nello specifico, il modello con cinturino Alpine Loop lo troviamo a 929,00 €, spese di spedizione comprese, ovviamente su Amazon.

Il gadget da polso si presenta come un incredibile device che può fare veramente di tutto. È pensato per gli sportivi, ma in realtà, va bene anche a tutti coloro che cercano un articolo unico che è in grado di distinguersi dagli altri. Presenta infatti una scocca in titanio aerospaziale super resistente con cassa da 49 mm, c’è uno schermo OLED da 1,9” super luminoso con picchi di 2000 nit, ma non solo. Sono tanti i sensori che sono presenti dentro il telaio del prodotto. Vi segnaliamo poi la batteria che dura tantissimo: tre giorni con una singola carica e volendo, con la modalità estrema, l’autonomia può estendersi ulteriormente.

Apple Watch Ultra: con questo al polso farete un figurone

Questo Apple Watch Ultra è un notificatore che vi segnalerà le comunicazioni e le notifiche provenienti dei social network, le chiamate e i messaggi in entrata eviterei anche la possibilità di rispondervi grazie alla cassa e al microfono che sono all’interno del gadget. Oltre a ciò, questo è un eccellente assistente sanitario che vi darà la possibilità di monitorare il battito cardiaco ogni secondo, di controllare il livello di ossigenazione presente nel sangue, di controllare la qualità del sonno e anche di fare un elettrocardiogramma dal proprio polso. Poi, con watchOS 9 avrete anche un sistema operativo che vi comunicherà quando prendere le medicine grazie ad una sezione apposita. Infine, ha una serie di features pensate per chi fa sport, anche quelli più estremi; è un perfetto companion di allenamento.

A 929,00 € questo è il miglior Apple Watch che si possa comprare oggi su Amazon, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà gratuita oltre che veloce.se siete interessati non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione.

