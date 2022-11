Apple Watch Ultra: finalmente DISPONIBILE l'app Oceanic+

Apple ha da poco svelato finalmente l’app Oceanic+; questo software arriva disponibile per il meraviglioso Apple Watch Ultra, il gadget della mela più estremo di sempre. A proposito, questa meraviglia è in sconto a soli 899,00€ su Amazon.

Questa app è stata progettata da Huish Outdoors congiuntamente al colosso di Cupertino; serve a trasformare il wearable in una sorta di computer di bordo per le immersioni subacquee fino a 40 metri.

Apple Watch Ultra: come funziona l’app Oceanic+?

All’interno del software vi è già un’app Depth che misura la profondità delle immersioni, la temperatura dell’acqua, la durata e via dicendo. Oceanic+ è uno strumento più avanzato, pensato per i professionisti del settore.

Oceanic+, come funziona? Semplice: misura la profondità che si riesce a raggiungere, il tempo di immersione ma anche di non decompressione, la velocità di risalita, la miscela di gas per la bombola e molto altro ancora. Ci sono pure dei pratici avvisi di sicurezza a colori che servono per la salvaguardia degli esploratori marini.

Fra le altre funzionalità troviamo il feedback tattile, nuove complicazioni del quadrante del wearable e non solo. Si può misurare l’altitudine, l’evelezione massima e molto altro. C’è anche un rapido accesso al pianificatore delle immersioni.

Ovviamente l’applicazione è disponibile sullo store di Apple e necessita di un Apple Watch Ultra con watchOS 9.1 abbinato ad un iPhone compatibile. Per usare il software a livello base non serve pagare ma per le versioni più complete occorre pagare una quota di 9,99 dollari al mese o 79,99 dollari all’anno.

Noi vi ricordiamo di non fare mai immersioni da soli, ma sempre in compagnia di esperti che vi possano tutelare al meglio. Se volete fare un buon affare, vi segnaliamo che Apple Watch Ultra si trova in super sconto su Amazon a soli 899,00€;un’offerta davvero intrigante.

