Apple Watch Ultra: fate attenzione a non romperlo, è MOLTO costoso

Stando a quanto si legge, sembra che il costo per la riparazione dell’Apple Watch Ultra sia altissimo; si parla di circa 449 dollari senza AppleCare+.

Le riparazione costano infatti tanto se non si dispone di un piano anti-danno della mela. Questi sono i dati che si hanno in USA; da noi ancora non sono trapelati, ma è lecito pensare che siano ancora più alti questi costi. Questo prezzo poi fa riferimento ad un qualsiasi gadget con danno alla cassa, o ai tasti, allo schermo, ai sensori o ad altri componenti in titanio. Morale della favola? State molto attenti a non romperlo.

Apple Watch Ultra: facciamo il punto sulle riparazioni

Pensate che anche la sostituzione della batteria di un gadget simile costa molto: si parla di 99 dollari, a prescindere dalla copertura AppleCare+. Sembra quasi che le spese di riparazione per il Watch Series 8, in confronto, siano esigue. Si parla di 299 o 399 dollari senza un abbonamento AppleCare+. Sostituire la batteria di un wearable simile costa 79 dollari; le spese per aggiustare un SE (2022) invece sono mediamente alte: 199 o 229 dollari. Se pensate che il gadget stesso costa 249 dollari in America… è un controsenso sì.

Quanto costa l’AppleCare+? Di base 99 dollari o 99 euro o 4,99 $/€ al mese e vi tutela in caso di danni accidentali. Si paga solo la commissione del servizio che è pari a 79 dollari. Noi ve la consigliamo…

Cosa è Apple Watch Ultra?

È il nuovo orologio intelligente dell’azienda di Tim Cook, pensato per chi fa sport estremi. Costa moltissimo: 1009,00€ su Amazon ma è il top del top e ha un design bellissimo. Cassa in titanio, schermo da 49 mm con Night Mode e molto altro ancora. Resiste alle immersioni fino a 100 metri, ha un pulsante arancione personalizzabile e una corona digitale molto utile ancora più facile da premere.

