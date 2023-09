Apple Watch Ultra: è minimo storico su Amazon, finalmente (sconto di 209€)

Apple Watch Ultra crolla di prezzo su Amazon e precipita finalmente al minimo storico. Il potentissimo smartwatch non si era mai visto con 209€ di sconto. Finché è disponibile, è bene approfittarne: completa al volo il tuo ordine per prenderlo a 799€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, è già quasi finito.

Uno smartwatch incredibile. Più di uno sportwatch, è il compagno perfetto per ogni avventura. La cassa in titanio aerospaziale lo rende robusto (ma allo stesso tempo super leggero). Le condizioni estreme non sono un problema per questo wearable, così come l’autonomia energetica, che si spinge a 36 ore.

Insomma, un sacco di caratteristiche che lo rendono robusto e resistente, ma un cuore che nasconde tutto i motivi che rendono gli smartwatch della mela morsicata i migliori sul mercato. Sarà la naturale estensione del tuo iPhone, anche quando lo smartphone non è fisicamente con te. Infatti, Apple Watch Ultra è disponibile esclusivamente nella variante GPS+Cellular: se lo desideri, potrai abbinare una eSIM.

Non perdere l’occasione di prendere questo concentrato di tecnologia al minimo storico: completa al volo il tuo ordine per approfittarne e accaparrartelo a 799€. Risparmi 209€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, è già quasi finito.

