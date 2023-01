Apple Watch Ultra: disponibile su Amazon con sconto del 6%

Se state cercando un nuovo smartwatch di casa Apple da abbinare al vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Non parliamo di un classico SE o un Series 7 o 8, ma dell’iterazione Ultra, quella “rugged” uscita sul mercato pochi mesi or sono. Si tratta di un modello inedito, che è caratterizzato da un design unico, robusto ma elegante, con cassa in titanio e pannello OLED da 2 pollici con oltre 2000 nit di luminosità che fa sì che si veda bene anche in situazioni estreme.

È l’Apple Watch per gli sportivi, per coloro che cercano un wearable premium ma resistente anche sotto la neve, sott’acqua e non solo. Unitamente a ciò, dispone delle solite features che abbiamo sempre visto su tutti i gadget della serie; in poche parole, è un notificatore, un ottimo assistente sanitario, un companion di allenamenti e non solo. Oggi lo trovate in super sconto su Amazon con un risparmio medio pari al 6% sul prezzo di listino. Da 1009,00€ infatti, potrà essere vostro con soli 949,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo.

Apple Watch Ultra: estremo ma elegante

Fra le altre cose, vi ricordiamo che gode di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro, quella di Amazon per due con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Come? Semplice: gli operatori vi risponderanno via chat o via telefono e saranno pronti a supportarvi in ogni modo dopo l’acquisto.

A proposito, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e volendo, anche di restituire gratuitamente il device entro un mese dal momento dell’acquisto.

Non fatevi sfuggire questa occasione: Apple Watch Ultra a 949,00€ è il miglior prodotto che possiate prendere oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.