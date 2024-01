Apple Watch Ultra di prima generazione: oggi lo paghi solo 759€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch dell’azienda di Cupertino e avete un iPhone recente, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione che oggi, grazie alle offerte prodigiose di Amazon, si potrà portare a casa al prezzo sensazionale di soli 759,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Apple Watch Ultra: bet buy a meno di 760€

Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy senza paragoni e senza rivali. Considerate che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e che potrete godere di ulteriori vantaggi esclusivi. Uno fra tutti? C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è perfino il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Fate presto se siete interessati/e perché la promozione potrebbe finire a breve o peggio, le scorte potrebbero terminare. Il modello in questione è quello con cinturino Trail Loop blu/grigio con cassa in titanio e modem Cellular al seguito.

Questo è uno smartwatch incredibile, dotato di uno schermo OLED super risoluto con Always On Display e luminosità di picco di 2000 nit. La cassa è in titanio aerospaziale da 49 mm e l’attacco dei cinturini è valido anche per i modelli da 42, 44 o 45 mm. Dispone di tantissimi sensori evoluti sotto la scocca, monitora il sonno, tiene traccia del livello di ossigeno nel sangue e può controllare il battito cardiaco H24. Non di meno, permette di fare un ECG direttamente dal proprio polso. A soli 759,00€ questo Apple Watch Ultra di prima generazione è un super best buy, non lasciatevelo sfuggire perché è irrinunciabile a questo prezzo.

