Apple Watch Ultra: di nuovo disponibile e anche in SUPER SCONTO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch premium e magari avete già un iPhone di ultima generazione, oggi vi consigliamo l’ottimo Apple Watch Ultra, un prodotto sensazionale per ciò che rappresenta e per le sue caratteristiche tecniche. È un terminale adatto agli sportivi o, per meglio dire, ha un target di riferimento ben preciso, ma c’è da dire che va benissimo anche per gli utenti comuni che, semplicemente, vogliono un wearable di pregio, con una batteria spaziale e un design unico nel suo genere. Girovagando su Amazon poi, abbiamo notato che il modello con cassa in titanio, modulo Wi-Fi e Cellular, cinturino Trail Loop giallo/beige, costa 980,99€ al posto di 1009,00€. Certo, lo sconto è alquanto interessante per essere un device così premium. Il suo prezzo elevato è giustificato dalla bontà dei materiali, dalla qualità costruttiva del gadget stesso e dalle funzionalità esclusive pensate per gli sport estremi.

Apple Watch Ultra: il miglior wearable che ci sia in commercio

Questo fantastico smartwatch si presenta come un dispositivo pazzesco anche solo dal primo sguardo; ha la cassa in titanio aerospaziale che lo rende super resistente alle cadute o ai danni accidentali, ma non solo. Il display è eccezionale, con un picco di luminosità di 2000 nit, perfetto per la visione in ogni contesto e scenario. Nonostante la struttura sia da 49 mm, Apple Watch Ultra è compatibile con i cinturini da 42, 44 o 45 mm quindi non dovrete temere: potrete attaccarci quelli che avete collezionato in questi anni senza il minimo problema.

Sotto la scocca troviamo tantissimi sensori pensati per il controllo dello sport o della salute: monitora i battiti cardiaci, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, può fare un ECG dal proprio polso e riesce a tenere traccia anche del livello di ossigeno presente nel sangue. Dulcis in fundo, è un notificatore preciso e puntuale e avrete anche la possibilità di utilizzarlo senza l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze. A soli 980,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.