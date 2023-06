Apple Watch Ultra: con uno sconto WOW su Amazon non puoi lasciartelo sfuggire

Se stai cercando uno smartwatch di punta per il tuo iPhone, oggi vogliamo parlarti di Apple Watch Ultra, il miglior gadget che ci sia in commercio. Non devi cercare altro; lui è un vero prodotto potente, versatile, costoso (è vero, ma c’è una soluzione), dotato di sensori all’avanguardia ed è anche costruito con materiali impeccabili (pensiamo alla cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, ad esempio). Non di meno, avrai la possibilità di sostituire i cinturini con altri aventi dimensione di 42/44/45 mm senza il minimo problema. Ottimo poi lo schermo OLED con risoluzione altissima e luminosità di picco di 2000 nit; in poche parole, si vedrà benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Non dovrai temere nulla quindi, con questo wearable al vostro polso avrai tutto ciò che ti serve per affrontare il quotidiano e persino gli sport estremi.

Apple Watch Ultra: impossible resistergli

Veniamo al prezzo: grazie agli sconti di Amazon potrai portartelo a casa al prezzo speciale di soli 984,16€, spese di spedizione incluse. Vedi bene che c’è un risparmio rispetto al valore iniziale di 1009,00€ e avrai accesso a tanti altri vantaggi esclusivi. Come non citare infatti la consegna celere e rapida in pochissimi giorni; il gadget arriverà presto a casa tua senza il minimo problema e potrai anche andare a ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Massima libertà, quindi.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, non di meno, ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre pronta ad assisterti, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di Apple valida per un anno presso tutti gli Apple Store del mondo. Non perdere questa occasione e fai tuo il meraviglioso Apple Watch Ultra a soli 984,16€, spese di spedizione incluse.

