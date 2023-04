Apple Watch Ultra con schermo microLED: arriverà nel 2025

La seconda generazione di Apple Watch Ultra vanterà un meraviglioso display MicroLED. Oggi apprendiamo che questo gioiello non arriverà prima della seconda metà del 2025; in origine invece, era previsto per il prossimo anno, verosimilmente per settembre 2024.

Apple Watch Ultra 2: cosa sappiamo ad oggi?

Abbiamo appena appreso che l’OEM di Cupertino lancerà una versione aggiornata del suo Apple Watch Ultra fra due anni. Questo modello disporrà di uno schermo miniLED migliorato, ma non arriverà in commercio prima del 2025. Lo riporta il noto CEO e analista di DSCC Ross Young.

L’uomo ritiene che questo modello di Watch Ultra sia stato posticipato al 2025 per via di alcuni problemi strutturali. Altri leakster invece suggeriscono che le vecchie tempistiche che prevedevano un lancio per il prossimo anno erano totalmente errate. Nello stesso tempo, Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha confermato che la società di Tim Cook sta effettivamente lavorando ad un nuovo Apple Watch Ultra avente display microLED. Tempo fa aveva suggerito che sarebbe arrivato non prima del 2024, ma quelle informazioni potrebbero non essere state aggiornate agli ultimi sviluppi.

Sembra che ci siano alcuni ritardi nella progettazione del wearable, così come nell’approvvigionamento dei componenti stessi o nella produzione. Insomma, il fatto è che l’azienda si sta scontrando con una nuova tecnologia (microLED) ed è del tutto normale che possano accorrere delle problematiche in merito. Apple ha intenzione di dotare tutti i suoi gadget di questa nuova opzione di visualizzazione per i suoi display, ma al momento è presto per dirlo; bisogna prima completare la transizione agli OLED.

Intanto, se desiderate l’attuale Apple Watch Ultra (che rimarrà unico e solo fino al 2025), vi consigliamo di comprarlo in sconto su Amazon a soli 929,00€.

