Apple Watch Ultra: con il PRIME DAY di Amazon lo porti a casa con uno sconto SUPER

Apple Watch Ultra è in super sconto su Amazon; per chi non lo conoscesse, questo è il miglior smartwatch del colosso di Cupertino. È un prodotto potentissimo, versatile, speciale, elegantissimo, esclusivo e presenta caratteristiche degne di un computer portatile. È in grado di fare qualsiasi cosa, ha un design accattivante, alla moda, esclusivo e in più, si porta a casa con un prezzo semplicemente “frizzante”. Sarà vostro con soli 919,00€. Capiamo bene che non è una cifra bassissima, ma è in super sconto rispetto al valore iniziale di 1009,00€. Ovviamente ci troviamo di fronte ad un gadget speciale che, in occasione del Prime Day di Amazon, diventa un super best buy da non lasciarsi sfuggire.

Se comunque vi sembra un importo troppo generoso per le vostre tasche, non dovete avere paura: con Amazon avrete la possibilità di dividere il pagamento in cinque soluzioni a tasso zero o in diversi micropagamenti mensili con Cofidis. Insomma, i modi per portarvelo a casa ci sono quindi cosa aspettate?

Apple Watch Ultra: quanti vantaggi con Amazon!

Ovviamente i vantaggi con Amazon non finiscono qui: avrete accesso alla consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il gadget arriverà a casa vostra senza il minimo problema e senza dover sborsare un singolo euro aggiuntivo. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà usufruire di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con Amazon con tanto di supporto logistico dedicato, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Apple Watch Ultra ha un design incredible, bellissimo, con cassa in titanio aerospaziale, schermo OLED super risoluto da circa 1,9 pollici con AOD al seguito, ha un processore potente e tanti sensori a bordo. Con un costo di 919,00€ questo è il miglior smartwatch di Apple che si possa comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.