Apple Watch Ultra: compralo ADESSO, costa meno di 750€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta e non sapete cosa comprare, e magari avete un iPhone premium, vi consigliamo Apple Watch Ultra di prima generazione che, grazie agli sconti di Amazon, oggi costa solo 749,88€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore che ha un prezzo contenuto e irrisorio per ciò che offre: sono tanti i motivi per cui conviene prendere questo particolare modello piuttosto che un altro all’interno della line-up dell’azienda.

Vi ricordiamo infatti che ha una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, uno schermo con luminosità di 200 nit, una batteria che dura anche tre giorni con una singola carica e supporta le attività sportive più estreme. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che termini la promozione dedicata o prima che finiscano le scorte.

Apple Watch Ultra: il miglior smartwatch di Apple

Anche se è uscito da poco il modello di seconda generazione, questo particolare smartwatch presenta caratteristiche che lo rendono ancora attuale nel mercato: ha un sensore che permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, controlla i battiti del cuore H24 e rileva le eventuali fibrillazioni atriali, gestisce la qualità del sonno, consente di fare un elettrocardiogramma dal proprio polso, ma non solo. Supporta tantissime attività sportive, pensate anche per chi fa sport a livello agonistico e poi questo è un notificatore di prima classe che assicura prestazioni al top. L’audio in chiamate (grazie alla cassa integrata) sarà sempre alto e c’è perfino un microfono. Non manca il supporto alla eSIM per usarlo stand-alone senza un iPhone connesso nelle vicinanze.

Insomma, a 749,88€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

