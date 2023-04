Apple Watch Ultra: BEST BUY a meno di 900€, CORRETE

Apple Watch Ultra è lo smartwatch più incredibile che vi sia sul momento; facciamo subito però una premessa. Il dispositivo costa molto, è vero, ma ha un target di riferimento ben preciso. Di listino costerebbe 1009,00€, ma grazie agli sconti di Amazon si può portare a casa ad un prezzo semplicemente unico: solo 899,99€ con spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è veramente esagerato per uno dei gadget più richiesti dell’ultimo periodo. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e in più ci sarà la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Apple Watch Ultra: a chi si rivolge?

Prima di procedere nella disamina, vi dobbiamo segnalare che questo non è uno smartwatch per tutti. Oltre al costo proibitivo (che può comunque venir dilazionato in micropagamenti con Cofidis o in cinque rate a tasso zero con il sistema interno di Amazon), è un prodotto pensato per gli sportivi. Ha una cassa in titanio aerospaziale super resistente, perfetta se siete soliti fare esplorazione in ambienti pericolosi, se fate arrampicata, ma non solo. Lo schermo è un bellissimo pannello OLED con Always On Display da 1,9″ con luminosità di picco di 2000 nit. Si vedrà bene anche sotto la luce diretta del sole in piena montagna.

Sotto la scocca ci sono tantissimi sensori che permettono di avere il monitoraggio del battito cardiaco in ogni istante, che permettono di fare un ECG dal proprio polso, ma non solo. Si può monitorare il livello di ossigeno presente nel sangue e, dulcis in fundo, questo sarà un notificatore eccellente che vi darà anche la possibilità di rispondere alle telefonate direttamente dalla cassa del device o di fare chiamate senza avere un iPhone vicino grazie alla compatibilità con le schede eSIM (in Italia solo con TIM o Vodafone). A 899,99€ è un orologio sensazionale; se siete interessati, sbrigatevi perché l’offerta potrebbe terminare a breve.

