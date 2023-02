Apple Watch Ultra al prezzo più basso di sempre (899€ su Amazon)

Apple Watch Ultra è uno degli smartwatch più rivoluzionari di sempre. Questo gioiello lo pagate solo 899,99€ al posto di 1009,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Capite bene che si ha diritto ad un risparmio elevatissimo, pari all’11% sul valore di listino. Non di meno, comprandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco. Citiamo in primo luogo, la consegna gratuita e veloce. In pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio senza che voi sborsiate in euro aggiuntivo, ma non solo.

Avrete accesso alla garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del pianeta, ma anche a quella di Amazon valida per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque rate a tasso zero).

Apple Watch Ultra: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Questo meraviglioso smartwatch di Apple presenta delle funzioni super avanzate, dei sensori di ultima generazione e dei cinturini pensati per gli sport estremi. È realizzato con materiali di pregio; pensate che la cassa da 49 mm è interamente costruita in titanio aerospaziale. Ci sono comodi pulsanti, una corona digitale e un tasto personalizzabile a vostro piacimento. Tante sono le features di cui dispone.

Pensate che il display è OLED con Always On Display e ha un picco di luminosità massima di 2000 nit, così si vedrà bene anche nelle condizioni più complicate. L’autonomia è eccezionale: oltre 36 ore con singola carica (che avviene con la basetta proprietaria, tra l’altro).

Gode di un GPS ad alta precisione a doppia frequenza ed è resistente all’acqua anche fino a 100 metri. Dulcis in fundo, resiste alle temperature più alte e più basse, così è pronto per l’esplorazione.

Apple Watch Ultra è un assistente sanitario, un companion di allenamenti e un notificatore. Costa solo 899,99€ al posto di 1009,00€ su Amazon.

