Apple Watch Ultra a meno di 900€ su Amazon: è il momento di farlo tuo

Se state cercando uno smartwatch di punta del colosso di Cupertino e magari avete un iPhone come vostro smartphone principale, abbiamo oggi una soluzione fantastica che farà sicuramente al caso vostro.

Parliamo del meraviglioso Apple Watch ultra, un gadget da polso eccezionale che di listino costerebbe 1009 € ma che si porta a casa oggi con un risparmio esagerata: solo 899,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo. Si tratta di un articolo di altissima qualità, unico nel suo genere e che vanta tantissimo caratteristiche esclusive.

Apple Watch Ultra: acquistatelo adesso da Amazon

Partiamo proprio dal design che è iconico: la cassa da 49 mm è interamente realizzata in titanio aerospaziale, lo schermo è dotato di una tecnologia all’avanguardia che garantisce un picco di luminosità pari a 2000 nit! Sotto una scocca batte un potente processore che fa girare fluidi tutti i software di bordo e troviamo anche una pletora di sensori Premium per il monitoraggio della salute, dello sport e non solo. Questo orologio riesce infatti a tenere traccia dei passi effettuati, può misurare il livello di ossigeno presente nel sangue, controlla il battito cardiaco tutti i giorni e rileva le eventuali fibrillazioni atriali. Riesce poi a tener traccia del sonno, è un notificatore puntuale e preciso così non vi perderete mai alcuna comunicazione importante. Oltre al GPS troverete anche il modulo Cellular che serve per usare lo smart Watch anche senza l’ausilio di un iPhone collegato nelle vicinanze.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un articolo eccezionale, che costa tanto, è vero, ma grazie ad Amazon avrete un bellissimo sconto e in più tanti vantaggi. Come non citare la consegna rapida e veloce in pochissimi giorni, le spese di spedizione saranno totalmente gratuite e comprese nel prezzo, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto due anni di garanzia con l’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Apple Watch ultra a 899 € è il Best Buy del giorno, ma siete veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

