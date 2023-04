Apple Watch Ultra a meno di 900€ su Amazon: BEST BUY assoluto, correte

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta relativa ad uno degli smartwatch più incredibili che vi siano sul mercato. Stiamo parlando di Apple Watch Ultra che da 1009,00 € arriva a costare solo 899,00 €, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un Best Buy eccezionale, capace di offrire performance strepitose direttamente dal proprio polso.

Apple Watch Ultra a meno di 900€: impossibile resistergli

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi come le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano se non siete soliti essere molto a casa. Ci sono poi due anni di garanzia con l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. E anche vero che c’è un anno di garanzia ufficiale con il costruttore, valida e tutti gli Apple Store del mondo.

Apple Watch Ultra è uno smartwatch completo, ricco di funzionalità pensate per gli amanti dello sport. Partiamo subito della cassa che è realizzata in titanio ed è grande 49 mm tuttavia, è compatibile con i cinturini di vecchia generazione e degli altri orologi della mela. Lo schermo è OLED da quasi 2”, ha un picco di luminosità fino a 2000 nit e si vede bene in ogni condizione di luce, anche negli scenari più impervi.

Può monitorare il livello di ossigeno presente del sangue, controlla il battito cardiaco H 24 e sette giorni su sette, ma non solo. Riesce perfino a fare un elettrocardiogramma dal proprio polso.insomma, oltre che un gadget pensato per lo sport è anche un dispositivo sanitario di prim’ordine. Unitamente a tutto ciò, è un notificatore che mi segnala le notifiche appunto, provenienti da tutti i social network. Pensate che si può perfino rispondere alle telefonate e si messaggi direttamente da questo gadget. A 899,00 € non c’è di meglio sul mercato; approfittate di questo sconto per fare vostro Apple Watch Ultra, il miglior orologio dell’azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.