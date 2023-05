Apple Watch Ultra: a meno di 900€ è IRRESISTIBILE (-11% su Amazon)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa online: il potentissimo Apple Watch Ultra, il dispositivo che tutti desiderano, oggi si trova disponibile a soli 899,00€ al posto di 1009,00€. Capite bene che il risparmio è veramente eccezionale per un gadget di ultima generazione. Nello specifico, il modello in sconto è quello con cinturino verde Alpine Loop e con il modulo GPS+Cellular.

Apple Watch Ultra: il Best Buy del giorno

Questo dispositivo è un vero gioiello: partiamo dallo schermo. Qui abbiamo un pannello da circa 1,9″ con luminosità di picco di 2000 nit, supporto all’Always On Display, coperto da un vetro super resistente e con tecnologia miniLED. La cassa è da 49 mm ed è interamente realizzata in titanio aerospaziale, resistente ad urti, botte e danni accidentali. Sotto la scocca batte un potente processore che fa girare fluido il wearable; tante le app disponibili e ancora di più quelle di sistema. Ci sono tantissimi sensori sotto il telaio: Apple Watch Ultra misura il battito cardiaco H24, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, consente di avere un registro della qualità del proprio sonno, è un companion di allenamenti e molto altro ancora. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto; con questo al polso potrete fare e ricevere telefonate anche se lascerete l’iPhone a casa o lontano da voi e in più, sappiate che l’autonomia è esagerata. Dulcis in fundo, si ricarica in un lampo.

Apple Watch Ultra viene venduto e spedito da Amazon; a 899,00€ questo è un vero best buy. La consegna sarà celere e immediata, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del Device in comode rate con il sistema interno al sito o mediante micropagamenti mensili con Cofidis e sarete sempre supportati nel post vendita con l’assistenza tecnica di Amazon, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Siamo sicuri che andrà a ruba quindi affrettatevi a comprarlo prima che termini la promozione.

