Apple Watch Ultra: a chi serve davvero?

Fin da quando è uscito, Apple Watch ultra ha rappresentato un sogno proibito per moltissimi utenti. Il motivo è alquanto semplice da capire: il costo del gadget è infatti elevatissimo, superiore ai 1000 € di listino. Tuttavia, grazie ad Amazon spesso si possono registrare cospicui abbassamenti di prezzo. Nello specifico, oggi lo portate a casa con soli 929,00 €, spese di spedizione incluse. Siete presente che il device è un must Have oggi giorno perché è in grado di fare cose inimmaginabili.

Partiamo dei vantaggi di Amazon; grazie a questo sito infatti avrete accesso alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato . Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub disponibili sul territorio italiano. Insomma, capite bene che non dovrete spendere un singolo euro in più per portarvi a casa questo gioiello. C’è la garanzia di Apple per un anno, ma anche quella del rivenditore di due anni con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dulcis in fundo, se l’importo dell’orologio vi sembra troppo elevato, sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Apple Watch ultra: a chi si rivolge?

Sicuramente questo Apple Watch ultra è uno smart Watch ineccepibile, destinato a una categorie di utenti vende finita, i professionisti dello sport, coloro che cercano un prodotto che sia orientato al monitoraggio degli allenamenti piuttosto che alle semplici notifiche che si possono avere con un qualsiasi wearable.

Apple Watch altra sfida infatti i device di casa Garmin o i vari SUUNTO. Insomma, questo è sicuramente un prodotto per sportivi. Anche la batteria è degna di nota perché assicura tre giorni di utilizzo intenso con la singola carica (un record per Apple Watch) e con la modalità estrema si può arrivare ad avere anche un’autonomia di diverse settimane.

Spesso siamo reticenti nel consigliare un gadget del genere, essenzialmente per il prezzo elevato, è innegabile che sia un articolo di punta come pochi altri al mondo. Ha uno schermo OLED da 1,9” super luminoso con picchi di 2000 nit, ma non solo. La cassa è costruita in titanio aerospaziale quindi sarà super resistente alle botte e i danni accidentali.

Parlare delle prestazioni dei vari sensori presenti sotto la scocca perché qui ci troviamo di fronte al non plus ultra della tecnologia. Apple Watch ultra lo pagate 929,00 € con questo cinturino verde, ma sappiate che è compatibile anche con i cinturini da 45 mm delle altre versioni. A presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.