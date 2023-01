Apple Watch Ultra: a bordo un display microLED "fatto in casa"

Nel futuro Apple costruirà dei pannelli personalizzati “in casa” per i suoi gadget smart; si dice che il primo dispositivo a godere di questo rinnovato sarà l’Apple Watch Ultra con il suo display avente tecnologico microLED.

Come molti di voi sapranno, a partire dal prossimo anno, l’OEM di Cupertino intende usare una nuova tipologia di schermi personalizzati per i suoi dispositivi mobili (iPhone, Apple Watch e non solo). Da un lato sposerà l’OLED per i laptop e i tablet, dall’altro invece, sembra che voglia investire su una serie di schermi progettati internamente. Questo dovrebbe consentire alla mela di fare meno affidamento sui suoi fornitori esterni (pensiamo a Samsung, LG o BOE).

Apple Watch Ultra con schermo microLED: cosa sappiamo?

La transizione a questa nuova tecnologia partirà dall’Apple Watch Ultra in arrivo a fine 2024. L’azienda di Cupertino, dopo aver introdotto il microLED sullo smartwatch, lo inserirà pian piano sugli altri terminali. Attenzione però: anche se saranno prodotti da fornitori terzi, i display saranno comunque progettati da Apple.

Questo dovrebbe essere un cambio di rotta radicale rispetto al passato. La compagnia di Tim Cook potrebbe star investendo molto in questi anni per staccarsi dai suoi partner strategici; pensiamo ai processori Apple Silicon arrivati dopo l’abbandono di Intel o ai futuri modem 5G e WiFi che sostituiranno quelli di Qualcomm e Broadcom e non solo.

La tecnologia microLED su Apple Watch consentirà di avere colori più luminosi, vivaci, angoli di visione migliorati; secondo quanto riferisce Bloomberg, così facendo, gli schermi degli orologi “fanno apparire il contenuto come se fosse dipinto sopra il vetro”.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Apple Watch Ultra si trova su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo; è un Best Buy assoluto a questa cifra. Di fatto, è il miglior smartwatch della mela che potreste comprare oggi.

