Apple Watch Ultra a 949€: se cercate il TOP, lui è PERFETTO (ed è in sconto)

Nel panorama degli smartwatch c’è un modello esclusivo che ha catturato il cuore di tutti negli ultimi mesi. Purtroppo è un prodotto che si rivolge ai soli possessori di iPhone; stiamo parlando quindi di Apple Watch Ultra, un wearable da polso semplicemente unico nel suo genere visto che è dotato di funzionalità esclusiva che lo portano in un nuovo segmento di mercato che fino ad oggi era occupato solo da aziende come Garmin, SUUNTO e così via. Il modello Ultra infatti, presenta delle caratteristiche che lo rendono di fatto uno sport Watch dedicato a chi fa sport estremi, a chi ha necessità di avere un compagno di allenamenti digitale con una batteria capiente, con caratteristiche precise e con una scocca in grado di reggere qualsiasi problematica e di resistere a qualsiasi danno o intemperie. Come direbbe qualcuno, la qualità si paga: infatti questo device costa 1009,00€, ma oggi grazie agli di sconti di Amazon, lo portate a casa a soli 949,00€ nella versione con modo da GPS+Cellular.

Apple Watch Ultra: non per tutti, ma è il migliore del mercato

Apple Watch Ultra è lo smartwatch più esclusivo, dotato di una cassa da 49 mm realizzata interamente in titanio e con un pannello OLED che si vede benissimo in qualsiasi condizione atmosferica (di fatto è certificato con oltre 2000 nit di picco di luminosità massima). Il processore interno garantisce performance unica e il gadget risulta essere un perfetto notificatori, un assistente sanitario in grado di ricordarvi perfino quando prendere le medicine, che di monitorare il battito cardiaco tutti i giorni a tutte le ore, ma anche il livello di ossigeno presente nel sangue.

Vi manderà delle notifiche in caso di fibrillazione atriale E sarà in grado di gestire al meglio tutti i vostri allenamenti sportivi, segnando progressi, tempistiche, parametri vitali e indicazioni. E poi, con il modulo GPS+Cellular, potrete abbinarci un piano eSIM (solo con Vodafone o TIM in Italia) per usarlo senza aver bisogno di un iPhone connesso nelle vicinanze.

Insomma, a 949,00€ è l’Apple Watch più incredibile che vi sia. Fate presto, perché se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra entro Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.