Apple Watch Ultra a 900€ su Amazon: non pensateci troppo, andrà a ruba

Clamoroso errore di prezzo su Amazon in queste ore relativo al meraviglioso Apple Watch Ultra, il wearable più potente del mercato. Anche se le offerte della settimana del Black Friday sono terminate e anche se non vi sono più promozioni del Cyber Monday, ci sono ancora moltissimi gadget in super sconto sul sito di Jeff Bezos.

Come dicevamo, lo smartwatch più incredibile di Apple, il Watch Ultra, oggi si trova a soli 899,00€ al posto di 1009,00€. Si tratta di un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché un risparmio così non si era mai visto prima.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon stessa e questo implica che godrete di una garanzia spaziale; arriverà a casa vostra in pochissimi giorni, godrà di una serie di vantaggi esclusivi come l’assistenza tecnica di Amazon per due anni o quella di Apple per uno, ma non finisce qui. Il sito vi darà la possibilità di effettuare i reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023, ma anche di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (senza pagare commissioni aggiuntive).

Apple Watch Ultra: il migliore, ad un prezzo mai visto

Questo Apple Watch è semplicemente straordinario: ha una cassa da 49 mm realizzata in titanio, uno schermo OLED che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole grazie alla luminosità di picco di oltre 2000 nits, ma ancora. È pensato per gli sportivi e per coloro che fanno sport estremi. Di fatto, Apple con questo wearable ha voluto sfidare i giganti del settore come Garmin e SUUNTO. Oltre a ciò, è anche un assistente sanitario perfetto, un companion di allenamenti, un notificatore eccellente e molto altro ancora.

A soli 899,00€ non potete ignorarlo; non si vedeva una simile promozione da tantissimo tempo, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba in pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.