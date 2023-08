Apple Watch Ultra (2023) potrebbe arrivare in nuove colorazioni

Manca pochissimo al debutto dei nuovi smartwatch premium dell mela; oltre ad avere la Series 9, dovremmo assistere al debutto dei nuovi Apple Watch Ultra che, secondo le indiscrezioni, potrebbero ricevere nuove colorazioni al lancio.

Sappiamo tutti che il Watch Ultra è un prodotto esclusivo, eccezionale, potentissimo ma arriva in una sola tinta: silver con cassa in titanio. Ora, secondo Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, pare che nuove colorazioni siano pronte al lancio. Ad ogni modo, se volete comprarlo adesso, sappiate che lo trovate su Amazon a 1009,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e avrete la possibilità di dilazionare l’importo totale del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale; non lasciatevi sfuggire questo prodotto: è eccezionale e ha un’autonomia di tre giorni con un utilizzo intenso. Non di meno, ha tantissimi sensori pensati per il fitness e per lo sport.

Apple Watch Ultra (2023): cosa sappiamo?

Ad oggi l’OEM di Cupertino non offre diverse colorazioni da quella silver in titanio per Apple Watch Ultra, ma secondo quanto afferma l’insider di settore Gurman, pare che la compagnia abbia intenzione di rilasciare il dispositivo in una tinta ancora più scura (arriverà forse una variante Dark Black?). Inizialmente doveva giungere sul mercato nel 2022 ma pare che, all’ultimo minuto, i designer del marchio abbiano cambiato idea. Teoricamente, secondo Gurman, questa variante potrebbe arrivare sul mercato; a voi piacerebbe?

Fra le altre novità attese per questo smartwatch citiamo il peso ridotto rispetto al modello di prima generazione e le parti meccaniche realizzate mediante la stampa in 3D. Non di meno, potrebbe esserci un nuovo chipset S9 che si baserebbe sull’Apple Bionic A15 già visto in iPhone 13, 14, iPad mini e così via. Il debutto è previsto per settembre, come al solito. Siete pronti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.