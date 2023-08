Apple Watch Ultra (2023): arriverà anche in nero (RUMOR)

Il prossimo Apple Watch Ultra di seconda generazione che dovrebbe arrivare a settembre potrebbe disporre anche di una inedita colorazione “Black” sulla scocca in titanio. Lo rivela un insider con un post su X pubblicato poche ore fa.

Il noto insider ShrimpApplePro ha infatti riferito che il nuovo modello di Apple Watch Ultra sarà lanciato sia in silver (la versione che abbiamo oggi che costa 1009,00€ su Amazon) che in nero.

Anche Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha riferito che si aspetta una nuova finitura in titanio, più scura di quella attuale, prossima al lancio. In origine questa variante sarebbe dovuta arrivare un anno fa ma, inspiegabilmente, la mela deve aver cambiato i suoi piani all’ultimo.

– Apple Watch Ultra 2

Same design.

And I can confirm this year we will have the black titanium this year along with the current standard titanium.

(MKBHD Edition) 🗿 pic.twitter.com/zxsVu0TYKX

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023