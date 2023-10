Apple Watch Ultra (2022): costa meno di 750€, OGGI è da comprare AL VOLO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta Apple e magari possedete già un iPhone, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione, il modello uscito nel 2022, per intenderci. Questo dispositivo viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 749,88€, con consegna celere e gratuita in 24 o 48 ore, a seconda della vostra regione di appartenenza. Non di meno, non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e, volendo, potrete perfino farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Anche se ha un anno alle spalle, è un terminale pazzesco, validissimo, con un’ottima autonomia, uno schermo al top, funzionalità smart pensate per chi fa sport e non solo. Il modello in questione ha il cinturino Ocean in colorazione Midnight.

Apple Watch Ultra su Amazon: il best buy degli smartwatch

Questo smartwatch di punta di Apple gode di funzionalità veramente sensazionali: è un notificatore di alto profilo, permette di effettuare e ricevere telefonate (anche senza l’ausilio dello smartphone nelle vicinanze) grazie al modulo Cellular integrato. Ovviamente sono presenti cassa e microfono per lo scopo. Ci sono tanti sensori evoluti sotto la scocca che permettono di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco H24, rilevano le eventuali fibrillazioni atriali e consentono anche di fare un ECG (elettrocardiogramma) dal proprio polso.

Lo schermo è un pannello OLED con Always On Display; si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, è flat e la cassa in titanio aerospaziale assicura una robustezza senza eguali. Anche se è da 49 mm, è compatibile con i cinturini da 42, 44 e 45 mm degli altri modelli. A proposito, in confezione troverete il caricabatterie proprietario con cavo in nylon e un cinturino Ocean Midnight. A 749,88€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.