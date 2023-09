Apple Watch Ultra (2022) a soli 799€ su Amazon: OCCASIONE da non perdere

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta e avete un iPhone, oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di prima generazione. Lo sappiamo, Apple ha da poco presentato il secondo modello di questa serie, ma siamo onesti: le features aggiuntive sono pochissime e visto che l’iterazione del 2022 si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 799,00€, capite bene che “le chiacchiere stanno a zero”, come direbbe qualcuno.

Il dispositivo è ancora eccellente, ottimo, versatile, ricco di funzionalità esclusive, superiori – in moltissimi casi – anche a quelle inserite a bordo del Watch Series 9 da poco annunciato. Con il noto portale di e-commerce poi, avrete tanti vantaggi esclusivi, ma andiamo con ordine.

Apple Watch Ultra su Amazon: il Best Buy del giorno

Come detto, con Amazon avrete tanti vantaggi: in primis, il prezzo super scontato di soli 799,00€, ma non dovete dimenticare le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere, assicurata, garantita e immediata: in pochissimi giorni riceverete il prodotto a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo euro in più. Inoltre, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche). Non di meno, vi ricordiamo che volendo, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch Ultra è uno smartwatch grande, generoso, con uno schermo ricco di tecnologia da 2000 nit, OLED, super risoluto e definito, che supporta l’Always On Display, presenta tanti sensori innovativi a bordo e la cassa è realizzata in titanio aerospaziale, super resistente in ogni contesto. L’autonomia di questo gadget poi, è strepitosa: anche tre giorni con una singola carica e con le modalità di risparmio energetico, durerà tantissimo. A 799,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.