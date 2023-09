Apple Watch Ultra 2: ordinalo ADESSO da Amazon (909€)

Finalmente Apple ha tolto i veli alla seconda generazione del meraviglioso Apple Watch Ultra; il modello in questione riceve piccoli ma sostanziali upgrade (il doppio tap con le dita, il nuovo processore S9 derivato dall’A15 Bionic degli iPhone 14, e non solo). Sembra che sia migliorato anche lo schermo del dispositivo che finalmente arriva a 3000 nit. Capiamoci: il modello dello scorso anno arrivava a 2000 nit ed era già eccellente, ma questo supera di gran lunga tutti i competitor. Se fate sport estremi, il nuovo Watch Ultra 2 è ciò che farà al caso vostro.

Fra le altre cose, vi ricordiamo che su Amazon costa 909,00€, spese di spedizione incluse. Il prezzo è concorrenziale ed è anche più basso di quello del modello del 2022; giusto per fare un paragone, la versione dello scorso anno arrivava a 1009,00€ di listino, questo invece, parte con uno sconto immediato di 100€. Mica male, vero?

Apple Watch Ultra 2: lo smartwatch più esclusivo

Questo Apple Watch Ultra 2 non è sicuramente per tutti; oltre ad avere un prezzo elevato, dispone di features pensate per chi fa sport estremi (sub, alpinismo, e non solo). Il gadget è uno sportwatch che sfida i giganti del settore come Garmin e SUUNTO. Inoltre, presenta un pratico bottone “Azione” (che adesso ritroviamo anche in iPhone 15 Pro e 15 Pro Max) che può essere personalizzato con comandi rapidi per richiamare azioni quotidiane. Con il doppio tap potrete usare lo smartwatch anche senza toccarlo; vi basterà muovere le dita della mano dove è allocato l’orologio per navigare dentro il menù, rispondere alle chiamate e molto altro ancora. Potrete perfino richiamare Siri con più immediatezza, visto che ora è più integrata nell’ecosistema.

Viene venduto e spedito da Amazon a 909,00€; la versione che vi segnaliamo ha la cassa in titanio naturale e il cinturino Ocean in colorazione azzurra.

