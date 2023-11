Apple Watch Ultra 2: nuovo MINIMO STORICO, oggi costa solo 829€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch della mela veramente sensazionale; si chiama Apple Watch Ultra 2 ed è il miglior wearable che ci sia attualmente in commercio. Rispetto alla prima generazione è rimasto identico dal punto di vista estetico ma è stato totalmente rinnovato nell’hardware. Ora abbiamo un chip S9 che permette di avere tante opzioni in più e che assicura prestazioni più elevate.Vi è poi la possibilità di eseguire il “doppio tap” senza mai pigiare lo schermo (è una features assurda mai vista prima) e ha uno schermo che raggiunge una luminosità massima di 3000 nit. Insomma, è un vero portento, e oggi lo trovate a soli 829,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è al suo minimo storico. Fate presto prima che sia troppo tardi.

Apple Watch Ultra 2 su Amazon: il miglior wearable del mercato

Questo smartwatch di punta di Apple vanta tantissimi sensori sotto la scocca, dispone di un processore all’avanguardia e ha tante caratteristiche interessanti. Dispone di un modem Cellular per fare telefonate anche senza l’ausilio dell’iPhone (serve una eSIM compatibile), può monitorare il batti cardiaco, controlla lo stato del sonno, tiene traccia del livello di ossigeno nel sangue e può fungere anche da fitness tracker grazie all’app Fitness apposita. Non di meno, è un notificatore di prima scelta e c’è anche la comodissima tastiera integrata per rispondere direttamente dallo smartwatch.

Apple Watch Ultra 2 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 829,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili. Con la consegna celere e immediata lo riceverete a casa vostra entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e in più, godrete di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.