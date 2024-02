Apple Watch Ultra 2: MINIMO STORICO su Amazon, costa solo 799€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra 2 che, nella sua iterazione con scocca in titanio aerospaziale, modem Cellular integrato, con il cinturino Ocean Blue incluso, costa solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un minimo storico per un terminale del genere, potente come pochissimi altri al mondo, versatile, grande e generoso, dall’autonomia infinita e dalle funzionalità esagerate. È un perfetto sportwatch ma è anche un fitness tracker e un assistente sanitario pazzesco. Non manca poi un focus speciale al comparto multimediale, visto che è un notificatore e permette di fare e ricevere telefonate senza l’ausilio dell’iPhone compatibile connesso.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch della mela è, come detto, un ottimo fitness tracker; è perfetto per chi fa sport estremi, per chi lo vuole utilizzare per fare sub, trekking in montagna e non solo. Va benissimo in palestra e per tutti coloro che amano allenarsi; essendo un assistente sanitario poi, va benissimo anche per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri, per chi ama monitorare il battito cardiaco H24, per chi deve fare un ECG (elettrocardiogramma) dal proprio polso e molto altro ancora.

Apple Watch Ultra 2 viene venduto e spedito da Amazon con spedizione celere a soli 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; è un best buy senza rivali e paragoni, c’è la consegna veloce in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, in più, si avrà accesso al reso gratuito entro un mese in caso di ripensamenti. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso.

