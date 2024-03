Apple Watch Ultra 2 in super offerta: su eBay a meno di 720€

L’Apple Watch Ultra 2 porta con sé miglioramenti significativi e funzionalità innovative che lo distinguono come uno degli smartwatch più avanzati sul mercato. Oggi è in forte sconto su eBay, dove può essere acquistato 719€ usando il codice “MARZO24”.

L’Apple Watch Ultra 2 introduce il nuovo controllo gestuale “Double Tap”, che consente agli utenti di navigare tra le funzioni chiave semplicemente toccando due volte l’indice e il pollice. Questa funzione sfrutta l’algoritmo di “sensor-fusion” di Apple, analizzando i dati provenienti dal giroscopio, accelerometro e monitor del battito cardiaco, rendendo operazioni come visualizzare messaggi, rispondere con dettatura, avviare e fermare il cronometro o controllare la fotocamera dell’iPhone estremamente intuitive e comode.

Un altro miglioramento significativo è dato dall’introduzione del chip S9 SiP, che oltre a rendere Siri molto più reattivo e preciso nelle richieste vocali processate direttamente sul dispositivo, aumenta la durata della batteria e migliora l’accuratezza dei dati di salute e fitness. Siri ora può rispondere a domande relative ai dati di salute, come la qualità del sonno o il battito cardiaco durante l’esercizio fisico, e permette anche la dettatura dei messaggi fino al 25% più accurata rispetto ai modelli precedenti.

Dal punto di vista della durabilità e resistenza, l’Apple Watch Ultra 2 è progettato per sopportare condizioni estreme, essendo resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità e conforme allo standard MIL-STD-810H, che ne testimonia l’idoneità all’uso in ambienti difficili, da temperature estreme fino all’immersione sabbia e polvere. Il display, protetto da un cristallo di zaffiro piatto, è progettato per resistere a impatti laterali, migliorando notevolmente la durata e la resistenza dello smartwatch.

L’Apple Watch Ultra 2 si distingue anche per il suo display Retina sempre attivo, che ora può raggiungere fino a 3000 nits di luminosità, rendendolo il 50% più luminoso della generazione precedente. Questa caratteristica, unita alla più grande area di visualizzazione e alla tecnologia OLED a bassissimo consumo energetico, consente di mantenere le informazioni visibili continuamente senza compromettere significativamente la durata della batteria.

