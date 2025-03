Apple Watch Ultra 2: il prezzo CROLLA al minimo storico

Il modello GPS + Cellular da 49mm di Apple Watch Ultra 2 è adesso disponibile su Amazon al suo prezzo più basso di sempre: puoi acquistarlo infatti a soli 799 euro invece di 909, con spedizione Prime e la possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Apple Watch Ultra 2 è lo smartwatch che non teme niente

Apple Watch Ultra 2 è costruito per affrontare qualsiasi avversità. Con una cassa in titanio da 49 mm, resistente alla corrosione e certificata MIL-STD, è dotato di un vetro in cristallo di zaffiro indistruttibile. È impermeabile fino a 100 metri, perfetto se pratichi sport acquatici.

Il display Retina always on ultrabrillante garantisce massima visibilità in ogni condizione, mentre il tasto Azione personalizzabile ti permette di accedere rapidamente alle funzioni di cui hai bisogno. Grazie al GPS di precisione a doppia frequenza, puoi monitorare con estrema accuratezza i tuoi percorsi. L‘app Bussola ti aiuterà a orientarti con mappe offline, dati dettagliati su latitudine, longitudine, dislivello e uno strumento essenziale come “Torna sui tuoi passi”, per non perderti mai.

La connettività cellulare integrata è un ulteriore vantaggio che ti permette di lasciare il telefono a casa e rimanere comunque in contatto con il mondo: avrai quindi chiamate, messaggi, musica e mappe tutto direttamente dal polso. Tra le altre cose, l‘app Allenamento offre metriche avanzate per qualsiasi disciplina, con dati su frequenza cardiaca, dislivello, velocità e cadenza, mentre l’autonomia arriva fino a 36 ore con uso standard e fino a 72 ore in modalità risparmio energetico.

Uno smartwatch premium che non teme davvero nulla: acquista adesso Apple Watch Ultra 2 da 49mm GPS+Cellular al minimo storico di 799 euro su Amazon, anche a rate.