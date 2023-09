Apple Watch Ultra 2 è UFFICIALE: display SUPER, prezzo e data di uscita

Apple Watch Ultra 2 è stato annunciato ufficialmente nel corso del keynote “Wonderlus” di questa sera. Il colosso di Cupertino ha svelato la nuova generazione del suo smartwatch per condizioni estreme, che promette di sorprendere esattamente come la prima generazione. Anche meglio.

Apple Watch Ultra 2: un display da sogno

Il design di Apple Watch Ultra 2 è simile al precedente, anche se il più grosso degli aggiornamenti rischia di essere il nuovo display con una luminosità spaventosa da 3000 nits, che promette di offrire una perfetta visibilità anche nelle condizioni più estreme.

La modalità notturna sfrutterà un sensore di luce ambientale per effettuare uno switch automatico, mentre la batteria promette 36 ore di autonomia e 72 ore in modalità a risparmio energetico. La cassa è adesso realizzato al 95% in titanio riciclato.

I più grossi cambiamenti arriveranno poi con watchOS10, che includerà widget, icone delle app ridisegnate, nuove funzionalità di mappatura e un nuovo quadrante che sfrutterà anche il bordo esterno del display.

Il lancio è previsto il 22 settembre ad un prezzo di partenza di 799 dollari per il modello GPS+Cellular.

Apple Watch Ultra 2: prezzo e data di uscita in Italia

Con un comunicato stampa diffuso a margine dell’evento, Apple ha confermato che il prezzo del Watch Ultra 2 in Italia partirà da 909 euro. I preordini sono aperti già da questa sera con lancio previsto il 22 settembre.