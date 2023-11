Apple Watch Ultra 2 ancora al suo MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo orologio intelligente da polso e avete già un iPhone, la scelta (quasi) obbligata ricade su un Apple Watch. Nello specifico, noi oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra 2, il modello uscito sul mercato solo due mesi fa. È stato annunciato durante il keynote di settembre scorso ed è giunto sugli scaffali pochissime settimane dopo. Curiosamente però, adesso si trova già in sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 829,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design pazzesco (e unico nel suo genere), con il chipset S9 che permette di fare vere e proprie “magie” e molto altro ancora. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Apple Watch Ultra 2: il miglior smartwatch da comprare oggi

Il modello di Apple Watch Ultra 2 che vi consigliamo ha il cinturino Ocean ed ha, ovviamente, il modem Cellular così potrete usare lo smartwatch anche senza l’ausilio dell’iPhone. Vi basterà attivare un piano dati in abbonamento con una eSIM di Vodafone o TIM, ma non finisce qui. Sotto la scocca dell’orologio troviamo tanti sensori evoluti: si può fare un ECG dal proprio polso, c’è il controllo della qualità del sonno, la gestione degli allenamenti, la misurazione del battito cardiaco H24, sette giorni su sette, e molto altro ancora.

La scocca è in titanio aerospaziale da 49 mm compatibile con i cinturini da 42, 44, 45 mm mentre lo schermo è un pannello con Always On Display e luminosità di picco di 3000 nit. C’è poi il pulsante azione per programmare diverse operazioni rapide e con gli altri tasti si può navigare nel menù. Grazie al SoC S9 poi, si può utilizzare lo smartwatch anche senza toccar lo schermo; il merito è della funzione “double tap”. Apple Watch Ultra 2 costa solo 829,00€, spese di spedizione incluse su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.