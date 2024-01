Apple Watch Ultra 2 a 859€: compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra 2, il device più esclusivo del listino dell’azienda di Cupertino che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 859,00€, IVA inclusa, al posto di 909,00€. Le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo e avrete in omaggio tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli insieme nella disamina completa del prodotto ma ricordatevi sempre che la consegna avverrà in maniera celere e tempestiva, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

Apple Watch Ultra 2 su Amazon: a questa cifra è un best buy

Il wearable della mela, come detto, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 859,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e volendo, potrete effettuare il reso gratuito in caso di eventuali problematiche, entro un mese dall’acquisto. C’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, mentre avrete accesso alla garanzia di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata. Volendo, si può perfino dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch pazzesco, dotato di uno schermo OLED con AOD super risoluto e luminoso, con una cassa in titanio aerospaziale da 49 mm che supporto però i cinturini da 42, 44 o 45 mm. Ci sono tanti pulsanti per accessi rapidi e immediati a tantissime features e, fra le alte cose, sappiate che può monitorare i parametri vitali e gestire al meglio i vostri progressi sportivi. A soli 859,00€ è da comprare subito.

