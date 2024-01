Apple Watch Ultra 2 a 850€ su Amazon: a questo prezzo DEVE essere tuo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela, e magari avete ricevuto un iPhone di ultima generazione per Natale, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra 2 che si porta a casa ad un prezzo sensazionale grazie alle offerte di Amazon. Grazie alle promozioni folli del sito lo farete vostro a soli 850,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy ed è iper conveniente. Avrete accesso al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e c’è la garanzia di Apple per un anno valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è anche la garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Il wearable di Apple è un vero best buy; dispone di un potente processore Apple S9 che permette di utilizzare il device anche senza l’ausilio delle mani con la funzionalità “double tap”. Lo schermo è un pannello OLED di ultima generazione con Always On Display e luminosità di picco di 3000 nit. La scocca invece, è in titanio aerospaziale di altissimo livello, resistente agli urti e ai graffi. Il cinturino abbinato è il Alpine Loop in colorazione “verde oliva”.

Questo non è solo un notificatore eccellente ma è anche un ottimo tracker per il fitness, un assistente sanitario impeccabile che lavora congiuntamente all’app Salute ed è anche un device con cui fare chiamate e messaggi senza l’ausilio dell’iPhone compatibile connesso (dispone del modem Cellular dentro la scocca). A soli 850,00€ questo è il miglior smartwatch dell’azienda; non lasciatevelo sfuggire.

